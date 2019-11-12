ВЦИОМ выяснил, чего боятся россияне
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Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) под названием «карта страхов», стало известно, чего боятся россияне. Об этом сообщает сайт организации.
Так, 68% респондентов боятся роста социальной несправедливости.
Кроме того, 63% опрошенных пугает риск снижения доходов. А отказ в бесплатной медпомощи волнует 58% респондентов.
Также 39% беспокоятся насчет беспорядков внутри страны из-за протестов.
Отмечается, что меньше всего россияне боятся роста преступности. Всего таких 36%. Потери работы и возможного обострения международных конфликтов испугались 35% и 20%, соответственно.
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