Около 500 спасателей борются с паводком в Новгородской области

В Новгородской области сохраняется режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за подтоплений после проливных дождей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу новгородского управления МЧС.

По информации пресс-службы, на помощь новгородским спасателям прибыли коллеги из Санкт-Петербурга. В настоящее время в работах по ликвидации последствий ЧС участвуют около 500 человек.

Отмечается, что на данный момент в области подтоплены 36 населенных пунктов, окружены водой 27 зданий, затоплены 64 приусадебных участка, повреждены 17 участков дорог и несколько мостов. Также отсутствует проезд к двум населенным пунктам. Сведений о пострадавших в результате ЧС не поступало.

По прогнозу Новгородского гидрометцентра, в начале следующей недели ожидаются ливни, они могут привести к новым подтоплениям.

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