В Екатеринбурге разгорелся скандал из-за видео, где школьникам кладут еду руками

Родители учеников одной из екатеринбургских школ пожаловались, что в столовой детям накладывают еду голыми руками, передает E1.RU.

В сети появилось видео, на котором видно, как некоторые из работниц школьной столовой раскладывают еду в тарелки без перчаток и соответствующих кухонных принадлежностей. По словам источника, который передал видео, он снял его 8 ноября.

Отмечается, что в департаменте образования Екатеринбурга ознакомились с видео. По факту инцидента будет проведена проверка.

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