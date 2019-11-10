Колокольцев поздравил сотрудников МВД с Днем полиции

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Министр внутренних дел РФ Виктор Колокольцев выступает на расширенном заседании коллегии МВД России Министр внутренних дел РФ Виктор Колокольцев выступает на расширенном заседании коллегии МВД России
Министр внутренних дел РФ Виктор Колокольцев выступает на расширенном заседании коллегии МВД России
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Глава МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев поздравил сотрудников министерства с профессиональным днем. Об этом сообщается на сайте МВД России.

В тексте поздравления он заявил, что за 2019 год к государственным наградам были представлены 492 сотрудника внутренних дел, из них 11 — посмертно.

Колокольцев отметил важность наращивания усилий сохранения наступательности в борьбе с преступностью. Приоритетными областями работы сотрудников МВД он назвал борьбу с экстремизмом, криминальными угрозами в киберпространстве, коррупцией, нелегальным оборотом наркотических средств, а также с незаконной миграцией.

Глава министерства также обратился к ветеранам и поблагодарил их за преданность службе, которую назвал примером истинного патриотизма для всех сотрудников ведомства.