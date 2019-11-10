Колокольцев поздравил сотрудников МВД с Днем полиции

Глава МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев поздравил сотрудников министерства с профессиональным днем. Об этом сообщается на сайте МВД России.

В тексте поздравления он заявил, что за 2019 год к государственным наградам были представлены 492 сотрудника внутренних дел, из них 11 — посмертно.

Колокольцев отметил важность наращивания усилий сохранения наступательности в борьбе с преступностью. Приоритетными областями работы сотрудников МВД он назвал борьбу с экстремизмом, криминальными угрозами в киберпространстве, коррупцией, нелегальным оборотом наркотических средств, а также с незаконной миграцией.

Глава министерства также обратился к ветеранам и поблагодарил их за преданность службе, которую назвал примером истинного патриотизма для всех сотрудников ведомства.