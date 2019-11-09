Убивший девушку преподаватель СПбГУ кричал на студентов на французском

__is_photorep_included12804056: 1

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, часто срывался на студентов и кричал на них в основном на французском языке. Об этом «Газете.Ru» рассказала одна из его студенток Алина Ампелонская.

«Соколов у меня преподавал курс общей истории – тогда он мне нравился как лектор, но с ним было очень тяжело общаться. Например, на одном из экзаменов он сначала задал мне вопрос, а потом стал орать на меня на французском. Я была в шоке, а потом узнала, что он и на лекциях на студентов часто срывался», — рассказала девушка.

По словам Ампелонской, за последние несколько лет в университете было несколько конфликтов с участием Соколова, однако все они заминались.

«Был случай, когда по его указанию насильно вывели из аудитории студента, который задал ему «неудобный вопрос», — добавила девушка.

Она отметила, что после всех скандалов исторический факультет разделился на тех, кто его поддерживал, и тех, кто относился негативно к преподавателю.

Ампелонская также подчеркнула, что про отношения Соколова и его аспирантки шептался весь факультет.

«Слухи были. Вроде бы и знали все, но в открытую это не обсуждалось», — заключила девушка.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СК завел дело по факту убийства девушки в Санкт-Петербурге

— Установлена личность убитой преподавателем СПбГУ девушки

— В СПбГУ отреагировали на данные об убийстве девушки преподавателем