Преподаватель СПбГУ признался в убийстве и расчленении девушки

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов признался в совершении жестокого убийства девушки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, у мужчины в квартире обнаружили расчлененное тело.

При этом до этого Соколова спасли из реки Мойки с рюкзаком, в котором содержались отрубленные руки молодой женщины.

По предварительным данным, 63-летний профессор встречался с девушкой, а мотивом для ее убийства послужила ссора.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

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