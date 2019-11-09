Преподаватель СПбГУ признался в убийстве и расчленении девушки
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Преподаватель СПбГУ Олег Соколов признался в совершении жестокого убийства девушки. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как стало известно, у мужчины в квартире обнаружили расчлененное тело.
При этом до этого Соколова спасли из реки Мойки с рюкзаком, в котором содержались отрубленные руки молодой женщины.
По предварительным данным, 63-летний профессор встречался с девушкой, а мотивом для ее убийства послужила ссора.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.
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