В Чили протестующие подожгли университет Сантьяго

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Ramon Monroy/Reuters

Протестующие ограбили и подожгли университет Педро де Вальдивии в центре Сантьяго, сообщает РИА «Новости».

На месте работало 18 пожарных расчетов, при тушении пострадал один пожарный.

В настоящее время руководство университета пытается оценить ущерб.