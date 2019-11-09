МЧС предупредило жителей Подмосковья об опасном тумане

МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане, который ограничит видимость до 200-7— метров, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на МЧС.

Ухудшение видимости сохранится до утра 9 ноября.

Сотрудники МЧС предупредили, что снижение видимости может представлять опасность как для водителей, так и для пешеходов.

Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимо воздержаться от выхода на улицу, а пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. В

свою очередь водителям транспортных средств рекомендуется снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.