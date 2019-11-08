Турция готовится открыть двери в Европу беженцам

Турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу сообщил, что Турция на следующей неделе откроет двери в Европу беженцам, передает «Интерфакс».

Он от лица страны официально заявил, что Турция вернет Европе беженцев.

«Мы начинаем с понедельника (11 ноября)», — добавил министр.

По его словам, в настоящее время в стране находятся под стражей около 1200 членов ИГ (организация запрещена в России), а также почти 300 человек были задержаны во время военной операции в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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