Один человек погиб в результате взрыва в кафе в Бишкеке, пострадали трое детей

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В результате взрыва в кафе «Антошка» в Бишкеке погибла сотрудница заведения, а также пострадали 13 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает »Sputnik Киргизия» со ссылкой на данные Минздрава Киргизии.

Как отмечается, детей направили в Городскую детскую больницу, они были отпущены на амбулаторное лечение после осмотра врачами.

Еще девять девять пострадавших находятся в БНИЦТиО (Бишкекский научно исследовательский центр травматологии и ортопедии Кыргызстан). Информации про их состояние не приводится.

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