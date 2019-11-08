Один человек погиб в результате взрыва в кафе в Бишкеке, пострадали трое детей
В результате взрыва в кафе «Антошка» в Бишкеке погибла сотрудница заведения, а также пострадали 13 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает »Sputnik Киргизия» со ссылкой на данные Минздрава Киргизии.
Как отмечается, детей направили в Городскую детскую больницу, они были отпущены на амбулаторное лечение после осмотра врачами.
Еще девять девять пострадавших находятся в БНИЦТиО (Бишкекский научно исследовательский центр травматологии и ортопедии Кыргызстан). Информации про их состояние не приводится.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— При взрыве в кафе в Бишкеке пострадали около десяти человек
— Момент взрыва в центре Бишкека попал на видео