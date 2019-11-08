При взрыве в кафе в Бишкеке пострадали около десяти человек

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В результате взрыва в кафе в центре Бишкека пострадали по меньшей мере десять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на врача скорой помощи, находящегося на месте происшествия.

Как сообщается, инцидент произошел в кафе быстрого питания «Антошка» возле проспектов Чуй и Эркиндик.

По словам очевидцев, сначала прогремел первый взрыв, за ним последовали еще два.

«Пострадавших около десяти, пока точнее сказать не можем», — сказал врач.

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели и скорая помощь. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Считается, что пожар произошел из-за взрыва газовых баллонов, установленных в заведении.

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