В Казани автомобиль воспламенился на ходу и попал на видео

В Казани снегоуборочная техника вспыхнула на ходу и попала на камеру 
В Казани снегоуборочная техника вспыхнула на ходу. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«Кабина спецтехники вспыхнула ночью на Матюшинском тракте. В результате огонь охватил площадь два квадрата», — говорится в публикации.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как транспорт горит на обочине дороги, при это пламя охватило машину полностью.

По данным канала, в результате произошедшего никто не пострадал. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов транспорта.

До этого в Тверском районе Москвы загорелся автомобиль Citroen Berlingo. Площадь возгорания составила около трех квадратных метров. Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах заметно, что транспорт горит возле здания, при этом пламя охватило иномарку полностью. На месте пожара собрались люди.

Ранее в Ижевске авто с человеком вспыхнуло на ходу.
