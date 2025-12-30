Размер шрифта
В Сербии на кикбоксера после победы напали болельщики

Греческий кикбоксер после победы подвергся нападению фанатов соперника
Греческий кикбоксер Яннис Цукалас был госпитализирован после нападения сразу после своей победы на турнире в Белграде. Об этом сообщает ERT.

Инцидент произошел через несколько секунд после того, как Цукалас нокаутировал своего сербского соперника Вахйда Кичару. В момент, когда греческий спортсмен праздновал победу, на ринг ворвались около 50 человек из команды и окружения проигравшего бойца. Они напали на Цукаласа, что спровоцировало массовую потасовку.

Организаторы мероприятия заявили, что не смогли оперативно восстановить порядок из-за недостаточного количества службы безопасности для контроля такой ситуации.

После нападения Янниса Цукаласа доставили в одну в больницу. Серьезных травм у него не обнаружено.

В конце июля 2024 года в Феодосии произошло покушение на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, спортсмен возвращался в отель, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Боксер заступился за юношу, но его самого сильно избили и повредили глаз. По факту произошедшего задержали девять человек.

Ранее стало известно решение суда по делу об избиении чемпиона России по боксу.

