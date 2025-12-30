Москалькова призвала Украину прекратить безнравственный отбор пленных

Москалькова призвала Украину сначала забирать тех бойцов, кто давно в РФ

Украине в первую очередь следует забирать тех своих военнослужащих, кто продолжительное время находился в российском плену, и тех, кто нуждается в медицинской помощи. Об этом заявила в интервью ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, безнравственно делать какой-то выбор, необходимо осуществлять взаимное возвращение военнослужащих как можно быстрее, в больших объемах, независимо от их звания.

Накануне заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что достигнутые с Украиной договоренности в Стамбуле позволили вернуть в РФ около 2,3 тыс. российских военнослужащих и примерно 170 гражданских лиц. Россия в свою очередь вернула Украине порядка 2,4 тыс. военнослужащих и тоже около 170 гражданских лиц.

По словам замглавы МИД, на Украине до сих пор удерживаются 12 граждан, насильно угнанных из Курской области.

Ранее сообщалось, что Россия передаст на Украину две тысячи посылок для пленных.