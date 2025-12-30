Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Москалькова призвала Украину прекратить безнравственный отбор пленных

Москалькова призвала Украину сначала забирать тех бойцов, кто давно в РФ
Максим Блинов/РИА Новости

Украине в первую очередь следует забирать тех своих военнослужащих, кто продолжительное время находился в российском плену, и тех, кто нуждается в медицинской помощи. Об этом заявила в интервью ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, безнравственно делать какой-то выбор, необходимо осуществлять взаимное возвращение военнослужащих как можно быстрее, в больших объемах, независимо от их звания.

Накануне заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что достигнутые с Украиной договоренности в Стамбуле позволили вернуть в РФ около 2,3 тыс. российских военнослужащих и примерно 170 гражданских лиц. Россия в свою очередь вернула Украине порядка 2,4 тыс. военнослужащих и тоже около 170 гражданских лиц.

По словам замглавы МИД, на Украине до сих пор удерживаются 12 граждан, насильно угнанных из Курской области.

Ранее сообщалось, что Россия передаст на Украину две тысячи посылок для пленных.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27532891_rnd_2",
    "video_id": "record::ea804e09-04c6-4d92-9c9a-d2c0c90fd048"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+