Мать, сын и двое гостей не выжили во время пожара в российском городе

В Минусинске четыре человека не выжили во время пожара в доме

В Минусинске дом сгорел во время застолья. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 30 декабря на улице Профсоюзов. Предварительно, в доме проживали 54-летняя женщина и ее 35-летний сын. В момент, когда начался пожар, они распивали спиртные напитки с двумя гостями в возрасте 42 и 51 года.

Очаг возгорания находился на кухне. Точная причина случившегося на данный момент не уточняется. Никто из находившихся в доме не выжил.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ. В настоящий момент проводятся следственные действия, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

