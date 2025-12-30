Размер шрифта
В Нидерландах нашли мертвым подростка с Украины, пропавшего в Рождество

NL Times: в Нидерландах в водоеме нашли тело пропавшего подростка с Украины
Тело пропавшего подростка с Украины, проживавшего в городе Хемскерк на западе Нидерландов, нашли в водоеме на территории парка Шейбек. Об этом сообщила газета NL Times.

В статье говорится, что 16-летнего мальчика по имени Милан в последний раз видели недалеко от его дома в Хемскерке, когда он вышел на прогулку в Рождество. После этого несовершеннолетний пропал, его искали несколько дней. К поискам присоединились 700 добровольцев, которые помогли сотрудникам правоохранительных органов осмотреть десятки мест в регионе.

«Тело <...> нашли в водоеме в парке Шейбек в понедельник (29 декабря — «Газета.Ru») днем», — отметили журналисты.

По их словам, полиция не стала разглашать причину смерти подростка.

В правоохранительных органах рассказывали, что Милан страдал умственной отсталостью и испытывал трудности с речью. Предположительно, в день исчезновения мальчик шел из Хемскерка в сторону города Велсен-Норд, и его путь пролегал через парк. После появления новостей об обнаружении тела несовершеннолетнего в полиции пожелали его семье и близким сил, чтобы пережить утрату.

