Дептранс спрогнозировал заторы в центре Москвы 30 декабря

Дептранс Москвы спрогнозировал заторы на ТТК и Садовом кольце вечером 30 декабря
Павел Бедняков/РИА Новости

В российской столице вечером 30 декабря возможны затруднения движения на ТТК и Садовом кольце. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы.

«В часы вечернего разъезда ожидаем затруднения движения в центральной части города, вблизи крупных торговых центров, на внешней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до Оружейного переулка, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал в оба направления, на Ленинградском шоссе по направлению в область», — сообщает канал.

В ведомстве автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

До этого электропарконы ЦОДД зафиксировали в Москве более 65 тыс. нарушений с начала года.

Чаще всего электропарконы фиксируют такие нарушения, как превышение скорости, проезд по обочине, остановку на направляющих островках, парковку в неположенных местах, остановку в зоне действия запрещающих знаков.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о планах развития общественного транспорта в Москве.

