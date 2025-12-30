Размер шрифта
В США намекнули на причастность ЕС к атаке Украины на резиденцию Путина

Экс-советник Трампа Флинн заявил о причастности ЕС к атаке на резиденцию Путина
Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина говорит о возможной причастности стран Европейского союза (ЕС). Такое мнение высказал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в соцсети X.

«Мои два цента: Трамп хочет мира, Путин хочет мира, Зеленский делает все, что ему указывают представители ЕС», — написал Флинн.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 БПЛА дальнего действия пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Минобороны РФ рассматривает варианты ответа. Кроме того, Москва намерена скорректировать переговорную позицию. Украинская сторона причастность к атаке отрицает.

При этом бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович со ссылкой на западных источников заявил, что Киев якобы пытался нанести удар по российскому командному пункту на случай ядерной войны.

Ранее в Госдуме назвали страхом отказ Киева признать атаку на резиденцию Путина.

