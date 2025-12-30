В Германии прекратили еще одно расследование в отношении Усманова

Прокуратура Мюнхена прекратила расследование в отношении российского миллиардера Алишера Усманова по подозрению в нарушениях двух законов о внешнеэкономической деятельности Германии, связанных с санкционными ограничениями Евросоюза в его отношении. Об этом сообщили представители пресс-службы предпринимателя.

В прокуратуре утверждали, что в период с апреля по сентябрь 2022 года Усманов якобы осуществил через зарубежные компании оплату услуг по охране объектов недвижимости в Роттах-Эгерне, Бавария. Предполагалось, что мужчина якобы не задекларировал имущественные ценности на территории Германии в Федеральном ведомстве экономики и экспортного контроля (BAFA).

Спустя два года два дела были объединены в одно и носили статус предварительного расследования.

Адвокаты миллиардера отрицали подозрения о его связи с указанными компаниями и имущественными ценностями, что ставило под сомнение применимость санкционных положений Евросоюза.

«В результате расследование было прекращено прокуратурой по согласованию с компетентным судом и с согласия самого А. Усманова в порядке п. 1 ст. 153a УПК ФРГ», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Усманов принял решение сделать добровольный взнос на благотворительные цели. Представители пресс-службы подчеркнули, что возобновление расследования по тем же подозрениям в отношении миллиардера исключено.

Адвокатское бюро Wannemacher & Partner Rechtsanwälte, представляющее интересы Усманова отметило, что в течение многолетних разбирательств настаивало на полной невиновности доверителя и хотело бы, чтобы доброе имя и репутация Усманова были целиком и полностью восстановлены.

В апреле немецкая газета Münchner Merkur подписала три заявления о прекращении противоправных действий в отношении Алишера Усманова и удалила 15 статей, опубликованных с марта по ноябрь 2022 года.

Удаленные статьи использовались правоохранительными органами ФРГ для возбуждения предварительных расследований против Усманова.

Ранее адвокат Усманова подал в суд иск о клевете против Совета ЕС из-за статьи в Forbes.