На видео попало, как автомобиль с краснодарцем опрокинулся в ДТП

В Краснодаре на видео попало, как Lada Niva с человеком опрокинулась в ДТП

В Краснодаре Lada с человеком перевернулась на путях. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«Оседлал рельсы и перевернулся: жесткая авария на трамвайных путях в Краснодаре», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как машина с человеком в салоне вылетает на рельсы и переворачивается, приземляясь при этом на боковую часть. Далее заметно, как водитель выбирается из поврежденного транспорта.

До этого в Архангельске автомобиль отбросило в пешеходов в момент ДТП. На записи видно, как после столкновения одна из машин вылетает с проезжей части и сбивает пешеходов, при этом в момент удара человек отлетает в сторону. В результате произошедшего два пешехода получили травмы.

По данным Госавтоинспекции Архангельской области, в момент аварии оба водителя находились в трезвом состоянии. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ижевске авто с человеком вспыхнуло на ходу.