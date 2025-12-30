Италия продолжит помогать Украине в 2026 году

29 декабря 2025 года Кабинет министров премьер-министра Италии Джорджии Мелони утвердил 11-й пакет военной помощи для Украины на 2026 год. Об этом пишет издание Reuters.

По информации СМИ, пакет был утвержден, несмотря на сопротивление правой итальянской партии «Лига», которая выступает против спонсирования Киева. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини утверждал, что направление дополнительной помощи Украине проспонсирует коррупцию в стране и не поможет завершить боевые действия. Критики обвинили его в продвижении интересов России. Также «Лига» заявила, что, в отличие от текста 2025 года новый указ предусматривает предоставление материально-технического и медицинского оборудования для гражданского использования, а также оборудования, необходимого для защиты от ракетных, беспилотных и кибератак.

Сторонники законопроекта пообещали, что «Италия продолжит оказывать Украине военную, экономическую и политическую поддержку».

В декабре начальник штаба обороны Италии, генерал Лучано Портолано в интервью Il Sole 24 Ore рассказал, что Минобороны Италии предоставила военную помощь Украине на сумму более €3 млрд.

Также в декабре 2025 года стало известно, что из документа о помощи Украины в 2026 года пропало слово «военная». Журналисты связали это с компромиссом, который сторонники помощи Украины достигли с представителями партии «Лига».

Ранее в Европе рассказали о пользе от поддержки Украины.