Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
 (обновлено )
Новости политики

Италия продолжит помогать Украине в 2026 году

Reuters: правительство Италии отправит новый пакет помощи на Украину
Yara Nardi/Reuters

29 декабря 2025 года Кабинет министров премьер-министра Италии Джорджии Мелони утвердил 11-й пакет военной помощи для Украины на 2026 год. Об этом пишет издание Reuters.

По информации СМИ, пакет был утвержден, несмотря на сопротивление правой итальянской партии «Лига», которая выступает против спонсирования Киева. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини утверждал, что направление дополнительной помощи Украине проспонсирует коррупцию в стране и не поможет завершить боевые действия. Критики обвинили его в продвижении интересов России. Также «Лига» заявила, что, в отличие от текста 2025 года новый указ предусматривает предоставление материально-технического и медицинского оборудования для гражданского использования, а также оборудования, необходимого для защиты от ракетных, беспилотных и кибератак.

Сторонники законопроекта пообещали, что «Италия продолжит оказывать Украине военную, экономическую и политическую поддержку».

В декабре начальник штаба обороны Италии, генерал Лучано Портолано в интервью Il Sole 24 Ore рассказал, что Минобороны Италии предоставила военную помощь Украине на сумму более €3 млрд.

Также в декабре 2025 года стало известно, что из документа о помощи Украины в 2026 года пропало слово «военная». Журналисты связали это с компромиссом, который сторонники помощи Украины достигли с представителями партии «Лига».

Ранее в Европе рассказали о пользе от поддержки Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27533173_rnd_3",
    "video_id": "record::1611df88-e03a-4731-ac82-7822b2d34b66"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+