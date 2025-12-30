Силуанов сообщил о планах продажи аэропорта Домодедово

Силуанов: аэропорт Домодедово продадут на аукционе в 2026 году

Аукцион по приватизации аэропорта Домодедово пройдет в начале 2026 года. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, потенциальные покупатели на данную недвижимость имеются.

До этого глава Минфина России заявлял, что заинтересован как можно быстрее продать аэропорт Домодедово.

Он добавил, что реализация данной недвижимости государства будет проходить на открытых торгах, чтобы была «рыночная стоимость и состязательство».

В январе 2025 года Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику, его партнеру Валерию Когану, а также компаниям, владевшим активами аэропорта.

В июне Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации аэропорта Домодедово и передал его в собственность государства. Поводом для иска стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг», которая, по данным прокуратуры, связана с резидентами Турции, ОАЭ и Израиля.

1 сентября Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Каменщика на решение первой инстанции и оставил его в силе.

Ранее аэропорт Домодедово первым в России получил сертификат China Friendly.