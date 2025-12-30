Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Стало известно о рекордном спросе на кумыс перед Новым годом

Baza: россияне скупили весь кумыс к праздничному столу в преддверии Нового года
Shutterstock

Россияне скупили весь кумыс к праздничному столу в преддверии Нового года. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на аналитиков из «Честного знака».

В публикации говорится, что спрос на напиток с 2023 года вырос почти вдвое.

За период 2025 года продажи кумыса достигли отметки свыше 1,3 млн литров. Кроме того, за два года количество продавцов кисломолочного продукта выросло на 35% — с 1312 до 1771.

Наибольшей популярностью напиток пользуется в Башкирии. В регионе на тысячу человек в год приходится 155,27 литра кумыса. Помимо этого, в топ пять по потреблению среди регионов вошли Якутия (73,11 литра), Ямало-Ненецкий автономный округ (46,49 литра), Ханты-Мансийский автономный округ (34,31 литра) и Татарстан (25,8 литра).

До этого психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин напомнил, что встреча Нового года без алкоголя – это лучший способ избежать головной боли, тошноты и прочих симптомов похмелья 1 января.

По его словам, застолье без спиртного позволит вернуть ощущение настоящего праздника, а также гарантирует нормальное состояние для веселого времяпрепровождения в последующие дни.

Ранее россиянам назвали лучшие продукты от похмелья на 1 января.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27533029_rnd_9",
    "video_id": "record::b66685e9-adbb-4282-9194-213b72d01599"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+