Стало известно о рекордном спросе на кумыс перед Новым годом

Baza: россияне скупили весь кумыс к праздничному столу в преддверии Нового года

Россияне скупили весь кумыс к праздничному столу в преддверии Нового года. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на аналитиков из «Честного знака».

В публикации говорится, что спрос на напиток с 2023 года вырос почти вдвое.

За период 2025 года продажи кумыса достигли отметки свыше 1,3 млн литров. Кроме того, за два года количество продавцов кисломолочного продукта выросло на 35% — с 1312 до 1771.

Наибольшей популярностью напиток пользуется в Башкирии. В регионе на тысячу человек в год приходится 155,27 литра кумыса. Помимо этого, в топ пять по потреблению среди регионов вошли Якутия (73,11 литра), Ямало-Ненецкий автономный округ (46,49 литра), Ханты-Мансийский автономный округ (34,31 литра) и Татарстан (25,8 литра).

До этого психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин напомнил, что встреча Нового года без алкоголя – это лучший способ избежать головной боли, тошноты и прочих симптомов похмелья 1 января.

По его словам, застолье без спиртного позволит вернуть ощущение настоящего праздника, а также гарантирует нормальное состояние для веселого времяпрепровождения в последующие дни.

