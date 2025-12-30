В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Краснодара (Пашковский) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Накануне в Шереметьево были задержаны более 70 рейсов, как на вылет, так и на прилет. Это привело к образованию крупных очередей на регистрацию. Пассажирам бесплатно раздавали воду и питание в кафе терминалов. Задержки и переносы рейсов на более позднее время стали причиной больших очередей на регистрацию. О причинах задержек не сообщалось.

В этот же день в аэропорту Пскова также вводили временные ограничения на полеты. Кроме того, вечером 28 декабря и в ночь на 29 декабря аналогичные ограничения вводились в аэропортах Краснодара (Пашковский) и Калуги (Грабцево).

Ранее в Пулково заявили об изменении расписания рейсов в Москву.