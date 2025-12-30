Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: аэропорт Краснодара временно прекратил прием и выпуск самолетов
Аэропорт Краснодар

В аэропорту Краснодара (Пашковский) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Накануне в Шереметьево были задержаны более 70 рейсов, как на вылет, так и на прилет. Это привело к образованию крупных очередей на регистрацию. Пассажирам бесплатно раздавали воду и питание в кафе терминалов. Задержки и переносы рейсов на более позднее время стали причиной больших очередей на регистрацию. О причинах задержек не сообщалось.

В этот же день в аэропорту Пскова также вводили временные ограничения на полеты. Кроме того, вечером 28 декабря и в ночь на 29 декабря аналогичные ограничения вводились в аэропортах Краснодара (Пашковский) и Калуги (Грабцево).

Ранее в Пулково заявили об изменении расписания рейсов в Москву.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27532969_rnd_2",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+