Катерина Шпица о потере ребенка: «Естественный отбор»

Актриса Катерина Шпица призналась, что потеряла ребенка в 2025 году

Актриса Екатерина Шпица призналась в подкасте «Переговорка», что потеряла ребенка в 2025 году.

«Природа распорядилась по-своему. Была хромосомная ошибка при делении клеток, от которой никто не застрахован, даже очень молодые пары. Это и есть естественный отбор», — поделилась артистка.

Шпица рассказала, что потеря ребенка стала для нее трагедией. Она чувствовала вину, панику и отчаяние. Спустя время артистка смирилась с потерей. Она осознала, что ошибки в «естественном отборе» случаются.

Сейчас Катерина Шпица снова ждет ребенка. Она раскрыла свою беременность в декабре. Артистка записала юмористический ролик с мужем Русланом Пановым в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Они станцевали под песню мультфильма «Ну, погоди!» «Расскажи, Снегурочка, где была?». В конце ролика Шпица сняла с себя наряд и показала округлившийся живот.

В комментариях поклонники поздравили звезду с будущим пополнением в семье. Для пары ребенок станет первым общим, а для артистки — вторым. Шпица воспитывает 13-летнего сына от каскадера Константина Адаева.

