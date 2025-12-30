Размер шрифта
Новости. Общество

Мизулина рассказала о свадьбе с Shaman в Донецке

Мизулина заявила, что ее свадьба с Shaman в Донецке была спонтанной
Кирилл Зыков/РИА Новости

Свадьба певца Ярослава Дронова (Shaman) и главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной в Донецке не была спланирована. Об этом рассказала глава ЛБИ в ходе пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Мы действительно поехали в рабочую поездку в Донецк для того, чтобы провести встречу со школьниками. В ходе этой поездки у нас появилось решение зарегистрировать наши отношения. Предложение Ярослав мне сделал намного раньше. И мы уже готовились к свадьбе, обсуждали, как это должно быть, где это должно быть. Все сошлось в ходе поездки на Донбасс», — сказала она.

Мизулина добавила, что все проходило в условиях секретности, однако избежать утечки информации не получилось. Причина тому, отметила глава ЛБИ, постоянные угрозы.

О том, что Мизулина и Дронов поженились стало известно 5 ноября этого года. В марте 2025 года Дронов во время сольного концерта в «Live Арене» объявил Мизулину своей девушкой. Он пригласил ее на сцену, вручил ей букет белых роз и обнял. Мизулина стояла в белом платье и улыбалась.

1 сентября Shaman подарил возлюбленной партию «Мы». Певец преподнес подарок в российском лесу. Он оформил стенд партии в большую коробку, украшенную лентой с цветами флага России.

Ранее Shaman рассказал о частых подарках от Мизулиной.

