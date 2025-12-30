В Госдуме рассказали, почему нельзя ограничить цены на такси в Новый год

Из-за низкой стоимости стоимости поездок водители такси могут отказаться выходить на линию в новогодние праздники в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по транспорту Павла Федяева.

«Введение потолка цен в период ажиотажного спроса может привести к плачевным результатам. Это прямой ущерб и пассажирам, и отрасли. Если в пиковый период административно зафиксировать низкую цену, мы получим простой результат: водителям станет невыгодно работать. Они предпочтут провести время с семьей», - сказал Федяев.

По его словам, возникнет дефицит такси в тот момент, когда люди больше всего в нем нуждаются.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает штрафы за перевозку детей в автомобиле без автокресла или других удерживающих устройств. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Изменения внесли в часть 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно закону, водителям теперь грозит штраф до 5 тысяч рублей за нарушение правил перевозки детей. Для должностных лиц размер штрафа составляет до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Отдельно закон уточняет порядок штрафов для самозанятых водителей такси: для них наказание за перевозку детей без автокресла будет составлять 50 тысяч рублей, то есть столько же, сколько для должностных лиц.

Ранее стало известно, что в Москве увеличат стоимость эвакуации автомобилей.