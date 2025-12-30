Мужчина в костюме Санты промчался на моноколесе по Москве

В Москве на видео сняли, как моноколесист в костюме Санты промчался по дороге

В Москве моноколесист в костюме промчался по дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва».

«Санта на моноколесе мчится по своим делам», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчина в новогоднем костюме едет на моноколесе по проезжей части. При это заметно, что его транспорт движется с высокой скоростью.

