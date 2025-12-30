Размер шрифта
Мужчина в костюме Санты промчался на моноколесе по Москве

В Москве на видео сняли, как моноколесист в костюме Санты промчался по дороге
В Москве моноколесист в костюме промчался по дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва».

«Санта на моноколесе мчится по своим делам», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчина в новогоднем костюме едет на моноколесе по проезжей части. При это заметно, что его транспорт движется с высокой скоростью.

До этого в Москве мужчина сделал трюк на проезжей части. Автомобилисты запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как человек держит тело на весу, упираясь руками в землю, при этом его ноги находятся на проезжей части. На записи также заметно, что после того, как на светофоре загорается желтый свет, москвич встает на ноги и уходит с дороги.

Кроме того, в Тверском районе Москвы загорелся автомобиль Citroen Berlingo. Площадь возгорания составила около трех квадратных метров. Люди сняли происходящее на видео.

Ранее автомобиль Ларисы Долиной разбился в ДТП.

