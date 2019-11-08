Опрос: 72% россиян готовы быть понятыми в случае надобности

Россияне в большинстве случаев готовы оказывать содействие сотрудникам полиции, следует из опубликованного в пятницу опроса ВЦИОМ.

87% опрошенных заявили о готовности сообщить сотруднику полиции подробности ситуации, очевидцем которой они являются, 72% готовы стать понятыми (в 2012 году – 45%), а 68% - сообщить информацию о поведении третьего лица, заинтересовавшего полицию.

Принять участие в задержании правонарушителя готовы 55% россиян, а поучаствовать в охране общественного порядка – 47%.

Если десять лет назад треть россиян наблюдали нарушение прав человека со стороны сотрудников полиции (34%), то на сегодняшний день непозволительное поведение доводилось наблюдать 16% опрошенных, что является рекордно низким значением за всё время мониторинга.

Чаще россияне жалуются на грубость (8%). На 5 п.п. за три года снизилась доля россиян, которым довелось наблюдать использование служебного положения в личных целях: только 3% опрошенных сообщили об этом в 2019 году. Не доводилось сталкиваться с действиями полиции, нарушающими права человека 83% респондентов (против 62% в 2009 году).