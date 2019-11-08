Под Саратовом погибли четверо детей от отравления угарным газом

В Энгельсском районе Саратовской области погибли пять человек, в том числе четыре ребенка, в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампреда правительства области Романа Бусаргина.

Как отмечается, инцидент произошел утром в пятницу, 8 ноября, в частном доме в селе Узморье.

По предварительным данным, погибли мать и ее четверо несовершеннолетних детей.

В настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.

Следователи начали доследственную проверку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Из-за отравления угарным газом в больницу ХМАО попали 11 человек

— СК возбудил дело после смерти пяти человек в Бийске от угарного газа

— Четыре человека отравились газом на Кубани