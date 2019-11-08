Под Саратовом погибли четверо детей от отравления угарным газом
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В Энгельсском районе Саратовской области погибли пять человек, в том числе четыре ребенка, в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампреда правительства области Романа Бусаргина.
Как отмечается, инцидент произошел утром в пятницу, 8 ноября, в частном доме в селе Узморье.
По предварительным данным, погибли мать и ее четверо несовершеннолетних детей.
В настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.
Следователи начали доследственную проверку.
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