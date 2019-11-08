Прокуратура Петербурга начала проверку после отравления 100 сотрудников «Ленты»

Прокуратура Санкт-Петербурга приступила к проверке после того, как 100 сотрудников ретейлера «Лента» получили отравление, более 30 человек были госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Прокуратура Петербурга начала проверку», — говорится в сообщении.

Об отравлении работников компании стало известно 7 ноября. У многих у отравившихся наблюдались симптомы инфекционного заболевания, а также острые боли в животе.

После осмотра заболевших, врачи госпитализировали свыше 30 человек.

— Более 100 сотрудников «Ленты» отравились в Петербурге