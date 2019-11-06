В Новгородской области введен режим ЧС из-за подтоплений
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после проливных дождей в 32 населенных пунктах области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Из-за циклона были подтоплены 84 дома, в которых проживают 249 человек, и 298 приусадебных участков. Кроме того, отсутствует проезд к шести населенным пунктам.
По заявлению заместителя руководителя администрации губернатора области Игоря Верходанова, над ликвидацией последствий циклона работают сотрудники МЧС. В пострадавшие районы организуется доставка питания и оборудования, необходимого для просушки. К восстановительным работам привлечены сотни специалистов и десятки единиц техники.
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