Опубликовано видео пожара на танкере в Находке

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В сети опубликовано видео с танкером «Залив Америка» в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека. Ролик размещен на сайте VL.ru.

На видео видео видно, как с верхней палубы судна идет белый дым. К катеру прибыли два буксира.

По данным следствия, на танкере «Залив Америка» произошел хлопок газа.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, допрашиваются очевидцы.

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