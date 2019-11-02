Опубликовано видео пожара на танкере в Находке

В сети опубликовано видео с танкером «Залив Америка» в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека. Ролик размещен на сайте VL.ru.

На видео видео видно, как с верхней палубы судна идет белый дым. К катеру прибыли два буксира.

По данным следствия, на танкере «Залив Америка» произошел хлопок газа.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, допрашиваются очевидцы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Число погибших после взрыва на танкере в Находке возросло до трех

На танкере в Находке произошел взрыв

СК возбудил дело после взрыва на танкере в Находке