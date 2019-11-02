Опубликовано видео пожара на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером «Залив Америка» в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека. Ролик размещен на сайте VL.ru.
На видео видео видно, как с верхней палубы судна идет белый дым. К катеру прибыли два буксира.
По данным следствия, на танкере «Залив Америка» произошел хлопок газа.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, допрашиваются очевидцы.
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