Алкоголик стал причиной пожара в центре Москвы

Определен виновник пожара в жилом восьмиэтажном доме в центре Москвы. Об этом рассказал «Интерфаксу» заместитель мэра города Петр Бирюков.

По его словам, возгорание, по предварительным данным, началось из-за небрежного обращения жильца с огнем. Этим жильцом стал мужчина, который злоупотреблял спиртными напитками.

«В этой квартире, где располагался очаг возгорания, проживал мужчина, злоупотреблявший алкоголем», — сказал Бирюков.

Также он рассказал, что в настоящее время пожарные справились с очагом возгорания.

«Открытого горения нет. Ведется проливка», — уточнил Бирюков.

По некоторым сведениям, в результате случившегося пострадали пять человек. Они надышались дымом.

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