Названа причина массового расстрела в воинской части Забайкалья

Комиссия установила вероятные причины поступка солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восемь человек в воинской части в Забайкалье. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, знакомый с предварительными итогами комиссии.

По его словам, не подтвердилась догадка о том, что в воинской части было применено физическое насилие по отношению к Шамсутдинову. Однако комиссия не исключила возможности сильного психологического давления, которое испытывали военнослужащие. Именно это давление могло перерасти в конфликт между солдатами, который и привел к трагедии.

По данным следствия, солдат расстрелял военнослужащих войсковой части 54160 в 18.15. Погибли два офицера и шесть сослуживцев, еще два были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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