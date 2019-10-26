Хлопок газа произошел в кафе в Улан-Удэ

Хлопок газа, повлекший возгорание, произошел в одном из заведений в центре Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел рано утром 26 октября в кафе. Сначала раздался хлопок бытового газа. После этого загорелись горючие материалы внутри помещения.

По последним сведениям, шесть человек пострадали, один из них в коме. Уточняется, что в число пострадавших вошли только работники заведения.

В настоящее время по данному факту началась доследственная проверка.

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