Хлопок газа произошел в кафе в Улан-Удэ
close
Хлопок газа, повлекший возгорание, произошел в одном из заведений в центре Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел рано утром 26 октября в кафе. Сначала раздался хлопок бытового газа. После этого загорелись горючие материалы внутри помещения.
По последним сведениям, шесть человек пострадали, один из них в коме. Уточняется, что в число пострадавших вошли только работники заведения.
В настоящее время по данному факту началась доследственная проверка.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Три человека пострадали из-за хлопка газа в доме под Иркутском
— Взрыв газа произошел в интернате в США, есть жертвы
— Названа причина хлопка газа в жилом доме в Москве