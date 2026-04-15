Пожилым жильцам российского дома-памятника с дырой в стене предложили скинуться на ремонт

В Калуге жителям дома-памятника с дырой в стене предложили скинуться на ремонт

В Калуге пожилым жителям дома-памятника, у которого дыра в стене, предложили оплатить ремонт. Об этом со ссылкой на жильцов сообщает Telegram-канал «Типичная Калуга».

Инцидент произошел в старинном здании на улице Воскресенской — из-за постоянной сырости там рухнул значительный пласт фасадной отделки. Внутри находятся три квартиры. Люди пожаловались, что приехавшие на осмотр специалисты подтвердили угрозу дальнейшего разрушения, однако реальной помощи не предложили.

Одну из нижних квартир уже признали негодной для проживания, ее хозяину выделили место в маневренном фонде. Вторую площадь занимает муниципалитет, а вот владельцам верхнего жилья, двум пенсионерам, повезло меньше. Из-за статуса объекта культурного наследия признать постройку аварийной и отремонтировать или расселить всех разом чиновники не могут.

По словам собственников, им озвучили единственный путь: за свой счет заказать экспертизу за 350 тысяч рублей, а затем скинуться на восстановление исторического фасада. Пожилые люди возмущены — для них такие траты равносильны приобретению новой квартиры. Ситуацией уже занялся Следственный комитет, возбуждено уголовное дело.

