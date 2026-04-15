Погиб известный российский путешественник, прошедший Индийский океан на катамаране

Известный российский путешественник и экстремал Юрий Маслобоев погиб, провалившись под лед на Новосибирском водохранилище. О его смерти сообщил ТАСС друг, парапланерист и экстремал Александр Орлов.

«Да, Юрий погиб», — сказал собеседник агентства.

По словам Орлова, одной из основных версий произошедшего близкие считают внезапное ухудшение самочувствия Юрия. Путешественник обычно выходил на лед в районе аванпорта, однако в этот раз направился к дамбе. Близкие считают, что он мог почувствовать себя плохо и пошел туда, где могут находиться люди и машины.

«Он был очень активным. Один из мэтров кругосветных путешествий», — отметил Орлов.

По данным aif.ru, трагедия произошла во время занятий сноукайтингом на водохранилище. Путешественника обнаружили в воде без специальной защитной экипировки. Спасатели вытащили мужчину на сушу и смогли запустить сердце. Однако оно остановилось снова. Маслобоева госпитализировали. Медики боролись за его жизнь больше часа, но спасти не смогли.

12 апреля Юрий Маслобоев отметил 65-й день рождения. Он работал инженером и был известным путешественником. Он участвовал в крупных морских экспедициях и прошел Индийский океан на надувном катамаране.

