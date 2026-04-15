Погиб известный российский путешественник, прошедший Индийский океан на катамаране

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В Новосибирске погиб известный путешественник Маслобоев, провалившись под лед
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Известный российский путешественник и экстремал Юрий Маслобоев погиб, провалившись под лед на Новосибирском водохранилище. О его смерти сообщил ТАСС друг, парапланерист и экстремал Александр Орлов.

«Да, Юрий погиб», — сказал собеседник агентства.

По словам Орлова, одной из основных версий произошедшего близкие считают внезапное ухудшение самочувствия Юрия. Путешественник обычно выходил на лед в районе аванпорта, однако в этот раз направился к дамбе. Близкие считают, что он мог почувствовать себя плохо и пошел туда, где могут находиться люди и машины.

«Он был очень активным. Один из мэтров кругосветных путешествий», — отметил Орлов.

По данным aif.ru, трагедия произошла во время занятий сноукайтингом на водохранилище. Путешественника обнаружили в воде без специальной защитной экипировки. Спасатели вытащили мужчину на сушу и смогли запустить сердце. Однако оно остановилось снова. Маслобоева госпитализировали. Медики боролись за его жизнь больше часа, но спасти не смогли.

12 апреля Юрий Маслобоев отметил 65-й день рождения. Он работал инженером и был известным путешественником. Он участвовал в крупных морских экспедициях и прошел Индийский океан на надувном катамаране.

Ранее в Якутии умер турист из Польши, которой путешествовал по региону на велосипеде.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!