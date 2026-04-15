Скончался известный художник Кротов

Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Скончался создатель московской школы сюрреализма Виктор Кротов. Об этом РЕН ТВ сообщил сын художника.

Кротова нашли мертвым в своей квартире. По информации телеканала, тело было обнаружено подругой художника. Кроме того, была найдена предсмертная записка.

Кротову было 80 лет. Его работы можно найти в фондах Государственной Третьяковской галереи, частных коллекциях и музеях по всему миру.

До этого из жизни ушел ректор Московского международного университета (ММУ), доктор экономических наук и профессор Альгирдас Юозович Манюшис. Ему было 75 лет. В 2011 году указом президента Российской Федерации ему было присвоено почетное звание заслуженного работника высшей школы России.

9 апреля стало известно о смерти в возрасте 74 лет заслуженного артиста России Виктора Яковлева.

Ранее мужчина пришел в похоронное бюро и там же умер.