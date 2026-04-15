Мужчина с топором бегал за прохожими в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле мужчина с топором пугал прохожих и попал на видео

В Нижнем Тагиле полиция задержала мужчину, который бегал с топором за прохожими. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Агрессивного мужчину сняли на видео случайные прохожие. Незнакомец бегал по проезжей части и размахивал топором. Автор ролика не позволил ему подойти ближе, успел убежать и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

«Увидев меня, он побежал за мной, размахивая топором. Я думаю, что он бы ударил, если бы догнал, но, к счастью, я оказался быстрее», — рассказал горожанин.

Личность хулигана быстро установили, он задержан мотивы его поступка устанавливаются.

До этого в Петербурге мужчина с бензопилой бегал по скверу и пугал прохожих. полицию поступило сообщение, что неизвестный бегает по Пушкинскому скверу с бензопилой и пытается ее завести. Нарушителя оперативно задержали, бензопилу изъяли. Задержанным оказался 50-летний житель Псковской области. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог объяснить, что сподвигло его на такие действия.

