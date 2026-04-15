Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Мужчина с топором бегал за прохожими в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле мужчина с топором пугал прохожих и попал на видео

В Нижнем Тагиле полиция задержала мужчину, который бегал с топором за прохожими. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Агрессивного мужчину сняли на видео случайные прохожие. Незнакомец бегал по проезжей части и размахивал топором. Автор ролика не позволил ему подойти ближе, успел убежать и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

«Увидев меня, он побежал за мной, размахивая топором. Я думаю, что он бы ударил, если бы догнал, но, к счастью, я оказался быстрее», — рассказал горожанин.

Личность хулигана быстро установили, он задержан мотивы его поступка устанавливаются.

До этого в Петербурге мужчина с бензопилой бегал по скверу и пугал прохожих. полицию поступило сообщение, что неизвестный бегает по Пушкинскому скверу с бензопилой и пытается ее завести. Нарушителя оперативно задержали, бензопилу изъяли. Задержанным оказался 50-летний житель Псковской области. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог объяснить, что сподвигло его на такие действия.

Ранее в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
