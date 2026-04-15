Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Россиянин в маске сатаны пришел на Крестный ход и кричал «Христос воскресе!»

В Тульской области мужчину арестовали из-за шутки с маской Сатаны на Пасху
В Тульской области мужчину арестовали из-за шутки с маской Сатаны (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) во время Крестного хода. Об этом пишет Telegram-канал Myslo.

Инцидент произошел в ночь на 12 апреля в селе Михайловское Кимовского района.

34-летний туляк надел маску, имитирующую облик Сатаны и с криками выбежал на территорию храма, где прихожане и священнослужители собрались на пасхальный Крестный ход. Он выкрикивал религиозные приветствия, пишет канал.

Мужчину задержали сотрудники полиции, маску также изъяли. Правоохранителям житель Тульской области объяснил, что хотел «подшутить» над прихожанами.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что мужчина признал вину. В его отношении составили протокол об административном правонарушении и арестовали на трое суток.

Мужчина также опубликовал видео с извинениями.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!