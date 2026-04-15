Россиянин в маске сатаны пришел на Крестный ход и кричал «Христос воскресе!»

В Тульской области мужчину арестовали из-за шутки с маской Сатаны (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) во время Крестного хода. Об этом пишет Telegram-канал Myslo.

Инцидент произошел в ночь на 12 апреля в селе Михайловское Кимовского района.

34-летний туляк надел маску, имитирующую облик Сатаны и с криками выбежал на территорию храма, где прихожане и священнослужители собрались на пасхальный Крестный ход. Он выкрикивал религиозные приветствия, пишет канал.

Мужчину задержали сотрудники полиции, маску также изъяли. Правоохранителям житель Тульской области объяснил, что хотел «подшутить» над прихожанами.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что мужчина признал вину. В его отношении составили протокол об административном правонарушении и арестовали на трое суток.

Мужчина также опубликовал видео с извинениями.

