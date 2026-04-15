Черчесову предрекли стать главным тренером «Спартака»

Спортивный комментатор Константин Генич в эфире шоу на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заявил, что следующим главным тренером московского «Спартака» станет Станислав Черчесов.

«Потом придет Черчесов, и это все в футбольном комьюнити знают. Все знают, что следующий тренер «Спартака» — Станислав Черчесов. Хорошо, давайте так. Не мой инсайд — мой прогноз, что следующим тренером «Спартака» будет Станислав Черчесов. Я так думаю», — сказал Генич.

На данный момент командой руководит испанский тренер Хуан Карлос Карседо, который был назначен на пост в «Спартаке» зимой 2026 года. Он подписал контракт до конца сезона-2027/2028.

Черчесов тренировал «Спартак», «Легию», «Ференцварош», сборные Казахстана и России. Он вывел сборную России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года. На данный момент он является главным тренером грозненского «Ахмата».

После 24 туров «Спартак» набрал 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует «Краснодар», набравший 53 балла.

