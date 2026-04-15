Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
 (обновлено  )
Политика

Зеленский рассказал об убежденности переговорщиков США в победе России

Зеленский: Уиткофф и Кушнер считают, что Россия побеждает Украину
Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер уверены в том, что Россия побеждает в конфликте на Украине, и это является «проблемой» для Киева. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ZDF.

«Единственная проблема, что они считают, что россияне побеждают в этой войне. Но они ошибаются. Это не первая ошибка американцев, когда речь идет о россиянах. Я говорю об этом открыто», — сказал Зеленский.

Также украинский президент подчеркнул, что у Кушнера и Уиткоффа «нет времени на Украину», так как они «постоянно контактируют с Ираном». По его словам, чем раньше американские переговорщики приедут в Киев, тем раньше станет понятно, «что они думают».

12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посредничество США в урегулировании украинского кризиса пока стоит на паузе из-за загруженности американцев. Также глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия выражает готовность к переговорам с США по Украине.

Также 9 апреля Лавров сообщил, что переговоры по Украине продолжаются неформально и конфиденциально. 9 апреля Зеленский анонсировал подготовку новой трехсторонней встречи с российской и американской делегациями по урегулированию конфликта.

14 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы не имеет «шансов» на победу в конфликте на Украине.

Ранее Буданов похвалил российскую делегацию за умение вести переговоры.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!