Зеленский рассказал об убежденности переговорщиков США в победе России

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер уверены в том, что Россия побеждает в конфликте на Украине, и это является «проблемой» для Киева. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ZDF.

«Единственная проблема, что они считают, что россияне побеждают в этой войне. Но они ошибаются. Это не первая ошибка американцев, когда речь идет о россиянах. Я говорю об этом открыто», — сказал Зеленский.

Также украинский президент подчеркнул, что у Кушнера и Уиткоффа «нет времени на Украину», так как они «постоянно контактируют с Ираном». По его словам, чем раньше американские переговорщики приедут в Киев, тем раньше станет понятно, «что они думают».

12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посредничество США в урегулировании украинского кризиса пока стоит на паузе из-за загруженности американцев. Также глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия выражает готовность к переговорам с США по Украине.

Также 9 апреля Лавров сообщил, что переговоры по Украине продолжаются неформально и конфиденциально. 9 апреля Зеленский анонсировал подготовку новой трехсторонней встречи с российской и американской делегациями по урегулированию конфликта.

14 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы не имеет «шансов» на победу в конфликте на Украине.

