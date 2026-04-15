Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В подмосковном городе запретили прокат электросамокатов

Антон Денисов/РИА Новости

В подмосковном городе Раменское с 20 апреля будет действовать запрет на прокат электросамокатов. Об сообщила местная администрация.

В качестве основных причин такого решения властей названы плохой контроль со стороны операторов и угроза безопасности пешеходов.

Как отметили в администрации города, «чтобы вернуться к работе, компании обязаны согласовать с администрацией четкие места для парковок и подписать соглашение о строгом соблюдении правил».

В сообщении отмечается, что безопасность горожан и порядок на улицах остается в приоритете.

До этого запрет на аренду электросамокатов ввели в двух подмосковных городах. В Котельниках ограничения начали действовать 4 апреля, а 1 апреля кикшеринг запретили в Люберцах.

Ранее стало известно, что россияне начали отказываться от каршеринга из-за проблем с интернетом.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!