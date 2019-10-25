Прорыв дамбы под Красноярском связали с безответственностью должностных лиц

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что прорыв дамбы на золотопромышленном предприятии под Красноярском был вызван безответственностью должностных лиц. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также рассказал, что предотвратить последствия разрушительных природных явлений, повлекших человеческие жертвы и значительный материальный ущерб, в 2019 году в Сибирском федеральном округе не удалось.

Патрушев подчеркнул, что чрезвычайные ситуации являются зачастую следствием отсутствия четко выстроенной работы по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

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