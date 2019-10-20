Один из пропавших без вести при прорыве дамбы найден живым

Один из шестерых пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае найден живым, передает РИА «Новости».

В МВД подтвердили, что полиции удалось обнаружить тракториста-бульдозериста 1985 года рождения.

«Сотрудники полиции увидели его в районе поселка и установили, что он числится пропавшим без вести», — сообщили в МВД.

В настоящее время он дает показания.

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