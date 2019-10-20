Две дамбы оказались разрушены при ЧС в Красноярском крае
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В результате чрезвычайной ситуации в Красноярском крае оказались разрушены не одна, а две дамбы, передает РИА «Новости».
В Следственном комитете подтвердили, что в Курагинском районе был каскад дамб.
В регионе продолжаются поисково-спасательные работы на месте затопленных общежитий.
Спасатели добавили, что о судьбе шестерых человек, пропавших без вести, пока ничего неизвестно.
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