Днем траура по жертвам прорыва дамбы под Красноярском объявили 21 октября

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Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 21 октября днем траура по жертва прорыва дамбы на реке Сейба у поселка Щетинкино. Об этом сообщает РИА «Новости».

По последним данным, в результате трагедии погибли 15 человек, еще 13 пропали без вести.

В настоящее время около 300 человек, 6 вертолетов МИ-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС задействованы в поисково-спасательных операциях.

Отмечается, что в день траура во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края.

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