Трамп заявил о желании встретиться с информатором, написавшим на него жалобу

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Президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье, 29 сентября, о желании встретиться с сотрудником разведки, который стал автором жалобы, поступившей в его адрес из-за телефонного разговора американского лидера с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем твиттере.

Глава США, отметил, что заслуживает встречи с осведомителем.

Трамп также подчеркнул, что обвинитель представил его идеальную беседу с Зеленским «совершенно некорректным и обманным образом».

Кроме того, американский лидер заявил, что хочет встретиться с человеком, передавшим осведомителю информацию, которая была взята за основу для его рапорта.

В связи с этим Трамп пригрозил этому человеку серьезные последствия.

Ранее Трамп обвинил демокарата в искажении фактов из разговора с Зеленским.