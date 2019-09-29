Главу благотворительной ассоциации уволили за призыв убить Грету Тунберг

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Директор парижского музея современного искусства «Дворец Токио» Эмма Лавинь уволила главу благотворительной ассоциации «Друзей «Музея Токио» Бернара Шенбо за то, что он призвал убить шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, это произошло в ходе полемики в соцсетях относительно эмоционального выступления 16-летней Греты на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, он не глухой и не идиот, прекрасно слыша все призывы, которые раздаются в обществе по поводу защиты окружающей среды.

Однако, отметил он, та форма, в которой это делает «эта безумная девица», лишь способствует дополнительной ненависти в обществе.

После этого он добавил, что за это экоактивистку надо убить, выразив надежду, что какой-нибудь сумасшедший сделает это.

Ранее сообщалось, что ученый опасается за психическое здоровье Греты Тунберг.